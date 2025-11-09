سوهاج تستعد لانتخابات النواب بـ 598 مقرًا (صور)

محافظ المنيا يؤكد جاهزية 481 مقرًا انتخابيًا ويحث المواطنين على المشاركة

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت غدًا (صور)

"نشر الجريمة على النت".. القصة الكاملة لمقتل سيدة ورضيعها على يد زوجها بتلا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج استعداداتها لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، من خلال تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا يضم 641 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وقد أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مقر اللجنة العامة للانتخابات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشددًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة وتأمين اللجان بالكامل.

كما تم تفعيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.