إعلان

سوهاج تستعد لانتخابات النواب بـ 598 مقرًا (صور)

كتب : مصراوي

06:38 م 09/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (3)
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (6)
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (8)
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (10)
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (7)
  • عرض 11 صورة
    تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا بسوهاج (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج استعداداتها لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، من خلال تجهيز 598 مقرًا انتخابيًا يضم 641 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وقد أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مقر اللجنة العامة للانتخابات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشددًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة وتأمين اللجان بالكامل.

كما تم تفعيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 مقار الانتخابات سوهاج عبدالفتاح سراج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر