مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

نجم زيمبابوي السابق لمصراوي: حسام حسن مدرب مناسب لمنتخب مصر لهذا السبب

كتب : نهي خورشيد

04:29 ص 21/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق
  • عرض 8 صورة
    أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق، عن رأيه في مجموعة مصر وحسام حسن المدير الفني للفراعنة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وقال أوفيدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الأمر يبدو صعباً على الورق، لكن في يوم المباراة سيعتمد كل شيء على من يريد الفوز أكثر".

وأضاف:"المنتخب الذي سيقاتل على كل كرة هو من سيفوز نعم المواجهة صعبة، لكن إذا قاتل اللاعبون، فسيفاجئون الكثير من الناس".

وتابع أوفيدي:"مصر هي المرشحة في المجموعة، لكننا لا ننظر إلى ما حققوه في السابق، بل سنركز على ما يمكننا تقديمه في يوم المباراة الأولى وسنقدم أفضل ما لدينا لمحاولة إحداث مفاجأة أمامهم".

عن نقاط القوة قال:"منتخب مصر تكمن في لاعبيهم المعروفين، وإذا كانت أسماؤهم تشير إلى لاعبينا، فهذا يعني أننا في موقف صعب".

وأكمل:"أما نقطة الضعف فهي دائماً محاولة إحباطهم ومنعهم من السيطرة على المباراة، فهذا يخرجهم من تركيزهم في اللعب".

وأتم تصريحاته قائلاً:"حسام حسن المناسب لأنه يعرف كيف يفوز بالبطولات ولديه خبرة سابقة أفريقيا في ذلك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوفيدي كارورو منتخب زيمبابوي حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية