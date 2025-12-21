نجم زيمبابوي السابق لمصراوي: حسام حسن مدرب مناسب لمنتخب مصر لهذا السبب

تحدث أوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق، عن رأيه في مجموعة مصر وحسام حسن المدير الفني للفراعنة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وقال أوفيدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الأمر يبدو صعباً على الورق، لكن في يوم المباراة سيعتمد كل شيء على من يريد الفوز أكثر".

وأضاف:"المنتخب الذي سيقاتل على كل كرة هو من سيفوز نعم المواجهة صعبة، لكن إذا قاتل اللاعبون، فسيفاجئون الكثير من الناس".

وتابع أوفيدي:"مصر هي المرشحة في المجموعة، لكننا لا ننظر إلى ما حققوه في السابق، بل سنركز على ما يمكننا تقديمه في يوم المباراة الأولى وسنقدم أفضل ما لدينا لمحاولة إحداث مفاجأة أمامهم".

عن نقاط القوة قال:"منتخب مصر تكمن في لاعبيهم المعروفين، وإذا كانت أسماؤهم تشير إلى لاعبينا، فهذا يعني أننا في موقف صعب".

وأكمل:"أما نقطة الضعف فهي دائماً محاولة إحباطهم ومنعهم من السيطرة على المباراة، فهذا يخرجهم من تركيزهم في اللعب".

وأتم تصريحاته قائلاً:"حسام حسن المناسب لأنه يعرف كيف يفوز بالبطولات ولديه خبرة سابقة أفريقيا في ذلك".