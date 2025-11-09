انتخابات النواب.. 647 مقرًا و753 لجنة جاهزة لاستقبال الناخبين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللجنة العامة للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافي، قبيل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأكدت عازر جاهزية جميع المقار الانتخابية بالمحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، موضحة أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

وخلال الجولة، التقت المحافظ بالمستشار محمد عبد العظيم، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وعدد من رؤساء اللجان العامة بمدن ومراكز المحافظة، مشيدة بجهودهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، ومؤكدة حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والدعم لهم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

كما أكدت عازر، أن محافظة البحيرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرة إلى دور الأجهزة التنفيذية في توفير المناخ الملائم الذي يكفل للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

وتفقدت المحافظ كذلك لجنة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور، واطمأنت على جاهزية اللجنة لاستقبال الناخبين، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المدرسة، والانتهاء من أعمال النظافة ورفع كفاءة الإضاءة وتيسير حركة الدخول والخروج بمحيط اللجنة.

ووجهت المحافظ بسرعة رفع الإشغالات المحيطة بالمدرسة وإزالة أي عوائق، والتأكد من توافر مقاعد انتظار مظللة لكبار السن وذوي الهمم، ودورات مياه نظيفة ومجهزة لخدمة الناخبين والمشرفين، مع تواجد العناصر الأمنية والإشرافية بشكل دائم لضمان انسيابية العملية الانتخابية في هدوء ونظام يعكس الصورة الحضارية لمحافظة البحيرة وأبنائها.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت محافظ البحيرة جميع مواطني المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدة أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.