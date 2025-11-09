إعلان

بفرق طوارئ .. "صرف الإسكندرية" تستعد لانتخابات مجلس النواب

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:06 م 09/11/2025

المهندس سامي قنديل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تجهيز فرق طوارئ ومتابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المواقع قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب.
وقال المهندس سامي قنديل، رئيس الشركة، إن أعمال التطهير مستمرة بجميع المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها بمختلف أحياء المحافظة، حفاظًا على النظافة العامة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين.
كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا، ضمن محافظات المرحلة الأولى.
ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية 89 مرشحًا بواقع 62 مرشحًا مستقلًا و27 مرشحًا من 13 حزبًا سياسيًا على 15 مقعدًا فرديًا بـ 5 دوائر هي "المنتزه أول، الرمل أول، سيدي جابر، محرم بك، الدخيلة"، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.

