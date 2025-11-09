إعلان

بالصور- مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد ويغرس نخلة بحديقة 30 يونيو

كتب : محمد الباريسي

11:50 ص 09/11/2025
    مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد (4)
    مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد (5)
    مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد (3)
    مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد (1)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، في مستهل زيارته الأولى للمحافظة، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية

وعقب الاستقبال، تفقد المحافظ والمفتي حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث غرس فضيلته ورئيس الجامعة نخلتين في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته بزيارته الأولى للمحافظة، مثمنًا ما تشهده من تطور عمراني وتنموي، ومؤكدًا على دور التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في تعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية، حيث من المقرر أن تتضمن الزيارة عقد لقاءًا توعويًا بحضور شباب الجامعات.

الوادي الجديد محمد الزملوط نظير عياد

