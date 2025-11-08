اعترفت على والدها وزوجته.. تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب طفلة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب الطفلة "إيمان" على يد والدها وزوجة أبيها بقرية سنجلف لاودن التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي أثارت موجة واسعة من الغضب بعد تداول صور الطفلة وآثار التعذيب على جسدها.

وأوضح المصدر أن الطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، وأن والدتها انفصلت عن والدها منذ نحو ست سنوات وتزوجت من آخر، بينما رفض الأب التخلي عن الطفلة أو تسليم حضانتها لجدتها من الأم، رغم مطالبات الأسرة المستمرة.

وأشار المصدر إلى أن الطفلة اتهمت والدها وزوجة أبيها بحلق شعرها عمدًا، وكي جسدها بالنار، وإجبارها على النوم في حظيرة المواشي لفترات طويلة، فضلًا عن حرمانها من الطعام والتعرض للمعاملة القاسية داخل المنزل.

جرى تحرير المحضر رقم 16236 لسنة 2025 بالواقعة، وضبط الأب وزوجته وحبسهما على ذمة التحقيقات، فيما تتابع الجهات المختصة حالة الطفلة الصحية والنفسية وتقديم الدعم اللازم لها.