ضبط 38 شيكارة دقيق مدعم و86 مخالفة تموينية بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملة رقابية مكثفة اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، استجابة لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 86 مخالفة تموينية شملت إدارات طوخ، قليوب، شبين القناطر، بنها، كفر شكر، وحي غرب شبرا الخيمة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، الغلق بدون ترخيص، عدم نظافة أدوات العجن، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وفي مركز ومدينة طوخ، تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، بينما شهد حي غرب شبرا الخيمة تحرير 8 مخالفات للمخابز، من بينها 3 محاضر تتعلق بالتصرف في 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص وزن الخبز وعدم إصدار بون الصرف.

وأكد محافظ القليوبية استمرار تكثيف الحملات التموينية على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتلاعب بالدعم المقدم لهم.