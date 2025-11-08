السيطرة على حريق داخل معمل تفريخ بقرية ميت العطار في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق اندلع داخل معمل تفريخ مكوَّن من طابق واحد، يقع بجوار المقابر بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل معمل التفريخ، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المنازل والمنشآت المجاورة.

وبدأت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها، ونجحت في إخماد الحريق ومنع تفاقم الموقف، فيما أسفر الحادث عن تلفيات مادية فقط.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.