إعلان

"شالوه على لودر".. مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

01:56 م 08/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (1)
  • عرض 6 صورة
    مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (4)
  • عرض 6 صورة
    مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (5)
  • عرض 6 صورة
    مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (3)
  • عرض 6 صورة
    مسيرة دعائية غير تقليدية لمرشح برلماني بالمنوفية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، التي يتنافس فيها 25 مرشحًا على مقعدَي مجلس النواب، واقعة استثنائية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في مسيرة انتخابية حاشدة لأحد المرشحين انطلقت من قرية دنشواي.

ظهر المرشح محمولًا على سكينة لودر وسط حشود من أنصاره، الذين اصطفوا على جانبي الطريق مردّدين الهتافات وممارسين لعبة التحطيب في أجواء احتفالية جابت عدداً من القرى دعمًا له.

تباينت ردود الفعل بين من أعجب بالفكرة، معتبرينها مختلفة ومبتكرة عن باقي المسيرات، وبين آخرين وصفوها بأنها "تقليعة" لا تليق بمرشح يسعى لمقعد في مجلس النواب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنوفية مجلس النواب قرية دنشواي مسيرة دعائية مسيرة انتخابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)