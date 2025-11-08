المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، التي يتنافس فيها 25 مرشحًا على مقعدَي مجلس النواب، واقعة استثنائية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في مسيرة انتخابية حاشدة لأحد المرشحين انطلقت من قرية دنشواي.

ظهر المرشح محمولًا على سكينة لودر وسط حشود من أنصاره، الذين اصطفوا على جانبي الطريق مردّدين الهتافات وممارسين لعبة التحطيب في أجواء احتفالية جابت عدداً من القرى دعمًا له.

تباينت ردود الفعل بين من أعجب بالفكرة، معتبرينها مختلفة ومبتكرة عن باقي المسيرات، وبين آخرين وصفوها بأنها "تقليعة" لا تليق بمرشح يسعى لمقعد في مجلس النواب.