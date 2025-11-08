حنطور يدهس سيدة سبعينية بكورنيش النيل في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت سيدة في العقد السابع لحادث أثناء عبورها الطريق أمام قصر ثقافة العقاد وبنك مصر على كورنيش النيل، عندما دهسها حنطور قادم من الاتجاه البحري.

وتعرضت المسنة لجرح قطعي في فروة الرأس ناحية اليمين، واستدعى الأهالي سيارة الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وأصر سائق الحنطور على مرافقتها في سيارة الإسعاف للاطمئنان على حالتها، بعد أن فقدت القدرة على النهوض من مكان الحادث.