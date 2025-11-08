إعلان

حنطور يدهس سيدة سبعينية بكورنيش النيل في أسوان

كتب : إيهاب عمران

10:43 ص 08/11/2025

موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت سيدة في العقد السابع لحادث أثناء عبورها الطريق أمام قصر ثقافة العقاد وبنك مصر على كورنيش النيل، عندما دهسها حنطور قادم من الاتجاه البحري.

وتعرضت المسنة لجرح قطعي في فروة الرأس ناحية اليمين، واستدعى الأهالي سيارة الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وأصر سائق الحنطور على مرافقتها في سيارة الإسعاف للاطمئنان على حالتها، بعد أن فقدت القدرة على النهوض من مكان الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنطور كورنيش النيل قصر ثقافة العقاد سيارة الإسعاف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)