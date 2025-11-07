استعدادًا لانتخابات النواب.. 7 توجيهات عاجلة من محافظ الإسكندرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

وقعت جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء اتفاقيتي تعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وإحدى شركات الأثاث بمدينة دمياط، لتدريب طلاب برنامج العمارة الداخلية في مجال الفنون والتصميم.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وأوضح الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، أن الاتفاقيتين تهدفان إلى توفير فرص تدريب ميداني متخصصة داخل بيئة العمل الفعلية، من خلال زيارات ميدانية للمصانع وورش الإنتاج، وتنظيم ورش تدريب عملية بإشراف خبراء الصناعة، ومشاركة المتخصصين في مشروعات الطلاب المرتبطة بتصميم الأثاث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الجامعة كجامعة من الجيل الرابع، التي تسعى إلى بناء جسور قوية بين التعليم والصناعة، بما يعزز قدرات خريجيها في مجالات التصميم والابتكار وصناعة الأثاث محليًا.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعد مركزًا للإشعاع العلمي والحضاري، ونموذجًا لجامعات الجيل الرابع الذكية، والتي تقع في ثلاث مدن هي: رأس سدر، الطور، وشرم الشيخ.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصميم مباني الجامعة يعكس الطراز المعماري والتكنولوجي الفريد، الذي يمزج بين الإبداع المصري والمقومات التكنولوجية، مما يمكّن الطلاب من الاستفادة القصوى من البيئة الجامعية وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية.