مصرع شابين في حادث انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شابان مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق عزبة أبوهشيمة بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق عزبة أبوهشيمة بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد.س.ج"، 17 عامًا، و "عمر.ن.هـ"، 18 عامًا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.