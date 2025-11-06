تفاصيل جولة محافظ الدقهلية التي انتهت بقرار عاجل على الهواء -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:



تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عيادتي التأمين الصحي بجديلة ودكرنس، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة جودة الخدمات الصحية والارتقاء بها على مستوى المحافظة.



وخلال جولته بعيادة جديلة، وجّه المحافظ بضرورة الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددًا على أهمية الانضباط داخل المنشآت الصحية لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمة المقدمة.



كما تفقد مخزن الأدوية والصيدليات بالعيادة وتأكد بنفسه من توافر كميات كافية من حقن الإنسولين، موجهًا بسرعة تلافي أي نواقص قد تطرأ في الأدوية أو المستلزمات الطبية لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة.



وانتقل المحافظ بعد ذلك إلى عيادة التأمين الصحي بدكرنس، حيث تفقد أقسام العيادة واطمأن على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات العلاجية، ووجّه بالاهتمام بنظافة العيادة وحسن استقبال المرضى، واستمع إلى عدد من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على متابعة الخدمات بنفسه، مؤكدًا لهم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في كل المراكز والمدن.



وخلال الزيارة، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالدكتور محمد رياض، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، موجّهًا بسرعة تدعيم عيادة التأمين الصحي بدكرنس بعدد زيادة من أطباء تخصص الرمد والعظام لتخفيف الضغط عن العيادة وتلبية احتياجات المواطنين في هذه التخصصات الحيوية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة للفرع.



كما شدّد محافظ الدقهلية على رفع مستوى النظافة العامة بمحيط العيادات ورفع أي إشغالات تعيق حركة المواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها.



وأكد مرزوق في ختام جولته أن جولاته الميدانية ستتواصل لمتابعة كل أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، حرصًا على تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية وتحقق رضاهم الكامل.