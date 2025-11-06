الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية حبس سائق أتوبيس المجمع التعليمي 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مصرع طفل أسفل عجلات الأتوبيس داخل المجمع، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوقوف على ملابساته.

وكان الطفل “إياد فؤاد”، الطالب بالصف الأول الإعدادي، قد لقي مصرعه أمس أثناء خروجه من المدرسة، حيث سقط أسفل الأتوبيس المخصص لنقل الطلاب، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل كان يستعد لاستقلال الأتوبيس عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء مزاح أحد زملائه معه دفعه فسقط أسفل عجلات المركبة أثناء تحركها، مما تسبب في وفاته على الفور.

وطالب عدد من أولياء أمور طلاب المجمع التعليمي، اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل لوضع ضوابط تنظم حركة دخول وخروج الأتوبيسات داخل المجمع، والتشديد على إجراءات الأمان للحد من السرعة الزائدة حفاظًا على أرواح الطلاب والعاملين.