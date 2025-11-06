قناة السويس: توقيع عقد مشروع كوري لإنتاج الملابس الجاهزة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "ساميل سولوشن- Samil Solution Co., Ltd" الكورية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، وذلك لإقامة مشروع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، على مساحة 21 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 4.49 مليون دولار أمريكي (تعادل نحو 212 مليون جنيه مصري).



ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة من التريكو والمنسوجات (Knit & Woven Garments) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.8 مليون قطعة، مع تصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن يوفّر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، وقد وقّع عن الشركة السيد/ كيم غن وو (Kim Gun Woo)، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وفي هذا السياق، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام شركة "ساميل سولوشن" إلى قائمة الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يُعد إضافة نوعية لمنظومة الصناعات النسيجية القائمة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي تضم عددًا من المشروعات المماثلة التي تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أكد أن استقطاب استثمارات كورية جديدة يعكس تنوع الشركاء الدوليين وثقة المستثمرين في المقومات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المشروعات القائمة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل استثمارات من ثماني دول مختلفة، ما يعكس مكانة المنطقة كوجهة جاذبة ومتنوعة للاستثمارات العالمية في قطاعات متعددة.

وأوضح وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 46 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 2,858,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.185 مليار دولار أمريكي، بما يتيح 63,165 فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعات التكميلية والتصديرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة

.

الجدير بالذكر أن شركة "ساميل سولوشن" الكورية تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة سيول بكوريا الجنوبية، وتمتلك شبكة إنتاج وتسويق تمتد إلى فيتنام، وكمبوديا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، وتعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية.