جنوب سيناء - رضا السيد:



عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي مدينتي نويبع ودهب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ وعواقل البدو، وأعضاء مجلس الشيوخ، للاستماع لمطالبهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتنمية مدن جنوب سيناء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض المحافظ جهود الدولة، وما جرى تنفيذه من المطالب التي طُرحت في اللقاءات السابقة، وفي مقدمتها حل مشكلة الإسكان من خلال إنشاء إسكان بدوي متكامل، إلى جانب تنفيذ 500 وحدة سكنية بمدينة دهب ضمن المرحلة الأولى التي تضم 2000 وحدة سكنية على مستوى المحافظة.



كما استعرض المحافظ، خطة المحافظة لإقامة عدد من آبار مياه للشرب بالتجمعات البدوية، بما يضمن توفير مصدر دائم وآمن للمياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق النائية.



وأشار المحافظ إلى أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغالات السياحية، لتصل إلى الضعف مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، مما يعكس ثقة السائحين في المقصد المصري وتنامي الحركة السياحية بمدن جنوب سيناء.



وقدم المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه المستمر لأبناء محافظة جنوب سيناء من خلال ما يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري من مساعدات إنسانية ومجتمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد الدور الوطني والإنساني للأزهر الشريف في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

كما رحب المحافظ بالوفد المرافق لبيت الزكاة والصدقات المصري، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مبادرات التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مدن المحافظة.



وفي لفتة إنسانية، كرّم المحافظ عددًا من الطلاب من حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة نويبع، تشجيعًا لهم على التميز الديني والعلمي، مؤكدًا أن الاهتمام ببناء الإنسان روحًا وعقلاً هو أساس التنمية الحقيقية.



وأوضح أن التنمية التي تجري في مدن جنوب سيناء لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة السياسية الحكيمة من الرئيس، الذي يولي سيناء وأهلها اهتمامًا خاصًا في جميع المجالات.



كما أكد على الاستمرار في العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن على أرض المحافظة، وعدم ادخار جهدًا في تلبية احتياجاتهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي ترفع مستوى الخدمات وتدعم الاستقرار والتنمية.



وأوصى بتنفيذ عدد من الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة، ومن بينها الاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان البدوي، والتوسع في إنشاء وحدات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة عدد آبار المياه والمحطات الارتوازية لخدمة التجمعات البدوية والمناطق النائية، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والصحية، ودعم المبادرات التي تستهدف المرأة والشباب، والتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات الداعمة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية سيناء الشاملة بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع مدن المحافظة.



وفي ختام اللقاء، وجّه الحضور الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بتنمية سيناء والارتقاء بأبنائها، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة في مسيرتها نحو البناء والتعمير.



كما تقدموا بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، الذي لا يدّخر جهدًا في التواصل المستمر مع أبناء القبائل والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.



وأشادوا بما يجري من مشروعات اسكان وتنمية وخدمات تمثل دليلاً واضحًا على اهتمام الدولة الحقيقي بأبناء سيناء، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه الجهود ومساندتهم لمسيرة التنمية والبناء.