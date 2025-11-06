الدقهلية ـ رامي محمود:



تمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص المنتحلين صفة أخصائي علاج طبيعي داخل أحد المراكز الخاصة، خلال مرورها بمدينة نبروه.



ضمت اللجنة الدكتور محمود الصاوي، والدكتور أحمد بهرام، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة وحررت محضرًا بالواقعة فى قسم شرطة مركز نبروه.

كما تمكنت لجنة أخرى من العلاج الحر، ضمت الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور عبدالرحمن رجب، وبمشاركة الدكتورة مروة فوزي من هيئة الدواء المصرية، خلال مرورها على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة أجا، من ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر داخل المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة أجا.



وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى أو تخرج عن الإطار القانوني المنظم لمهنة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.



وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة وحرصًا على متابعة المنشآت الطبية الخاصة بصفة مستمرة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة في جميع المراكز والمدن لضبط أي تجاوزات أو مخالفات.