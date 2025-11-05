فريق طبي بالإسكندرية ينقذ حياة طفل بعد سقوطه وتهشم جمجمته

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى برج العرب المركزي في الإسكندرية التابع لوزارة الصحة، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد خضوعه لجراحة دقيقة في المخ إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من اضطراب في درجة الوعي وتشنجات متكررة نتيجة إصابة بالغة في الرأس.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود نزيف داخلي بالمخ وكسر في الجمجمة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وخلال العملية، أجرى الفريق الطبي تفريغًا للنزيف وإصلاح الكسر باستخدام تقنيات دقيقة لضمان استقرار الحالة العصبية للطفل، ثم تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لمتابعة حالته حتى استقرار العلامات الحيوية وتعافيه الكامل.

شارك في إجراء التدخل الجراحي كل من: الدكتور مصطفى علي والدكتور عمر محمد علبة، أخصائيا جراحة المخ والأعصاب، ومساعد جراحة المخ والأعصاب محمد عوض، والدكتور محمد مصطفى العوفي أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض أمل عزت وشروق أبو ضيف.