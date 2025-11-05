إصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أُصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر انهيار منزل قديم مكوّن من طابقين بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة الخضارة بقرية بصره، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل قديم مكوّن من طابقين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال كل من مصطفى صلاح جاد الرب، ونادية حفني علي، مصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.