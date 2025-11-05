تجديد حبس والد متهم "جريمة المنشار" 15 يوماً في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، تجديد حبس والد المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار الكهربائي”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة والتستر على نجله بعد ارتكابه الواقعة.

وتواجه النيابة العامة، والد المتهم بعدد من الاتهامات، من بينها: التستر على الجريمة وإخفاء الجثمان، ومساعدة نجله في التخلص من معالمها والتستر عليه بعد ارتكابها.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدور الكامل الذي قام به الأب في الواقعة، حيث لم تنتهِ النيابة بعد من تحديد مدى مشاركته أو علمه المسبق بالجريمة قبل وقوعها.

وكشفت التحقيقات أن الأب كان على علم بالجريمة عقب وقوعها، حيث فوجئ عند عودته إلى المنزل بآثار دماء داخل الشقة ومشهد مروّع لجريمة القتل، إلا أنه لم يبلغ الأجهزة الأمنية، بل قام بمحاولة تنظيف المكان ومحو الأدلة، كما ساعد نجله في التخلص من بعض الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، التي تعود أحداثها إلى قيام المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة، بعد أن استدرجه بحجة إعادة هاتفه المسروق، في جريمة أثارت الرأي العام ووُصفت بأنها من أبشع الجرائم في تاريخ المحافظة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية لكشف جميع خيوطها، والاستماع إلى أقوال باقي أفراد الأسرة وعدد من الشهود، للوقوف على تفاصيل الواقعة ودور كل متهم فيها، تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء

