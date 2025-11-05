جوائز وهدايا.. احتفالية كبرى للطلاب الأيتام بمدينة أبورديس

جنوب سيناء - رضا السيد:



نظمت إدارة حقل بترول رأس بدران بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى للطلاب الأيتام بالمدينة، وذلك بحضور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد حامد، رئيس المدينة، ووائل بخاتي، مدير إدارة أبورديس التعليمية، ومدير حقول بترول رأس بدران، وممثل عن شركة السويس.



وتضمن الحفل عروضاً فنية قدمها الطلاب، والتي أضفت روح الفرح والبهجة على جميع المشاركين. كما جرى تنظيم مسابقات علمية وثقافية متنوعة، وتوزيع الجوائز والهدايا القيمة على الطلاب الفائزين والمتميزين في مختلف المجالات.



وعلى هامش الاحتفالية، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم، زيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد محمد الدرة الابتدائية التابعة لادارة أبو زنيمة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتفقد خلالها الفصول الدراسية، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين.



كما تابع نسب الحضور وانتظام الجدول الدراسي والاشراف اليومى، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور كبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وأكد على المعلمين بضرورة تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة، والاهتمام بالنظافة والتشجير، وتغيير العلم بصفة دائمة كلما تتطلب الأمر، وضرورة توفير جو صحى نظيف أمن للطلاب

ووجه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، وتقديم الدعم اللازم للمدارس من المديرية والإدارات التعليمية.