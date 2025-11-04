10 صور ترصد دموع الفرحة.. لحظة إعلان قرعة الحج فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

حضر مراسم القرعة، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء خالد الغندور مفتش الداخلية، العقيد عمر محمد حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية، تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيح محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.

وجرى تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١١٨٦ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٦٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٦٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٣ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

وجديرًا بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦ وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.