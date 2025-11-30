"خواصها متغيرة".. ضبط نصف طن لحوم وكبدة فاسدة في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفذت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة رقابية موسعة في شبرا الخيمة، تمكنت من ضبط كميات ضخمة من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

الحملة التي استهدفت حي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط نحو 500 كجم (نصف طن) تنوعت بين لحوم مقطعة، وكبدة، ومصنعات "برجر" كانت مجهزة للبيع والتداول.

وكشف الفحص البيطري الفوري للمضبوطات عن مفاجأة؛ إذ تبين أنها "متغيرة في الخواص الطبيعية" ومخالفة تمامًا للمواصفات القياسية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

قاد الحملة ميدانيًا الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع جهاز تموين حي غرب شبرا الخيمة.

وشارك في عملية التفتيش فريق فني متخصص ضم الدكتورة داليا عثمان، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بشبرا الخيمة، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت.

تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة.

من جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على كافة منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وتطبيق القانون "بكل حسم" ضد أي محاولة للتلاعب بصحة المواطنين.