"سرقة مياه وكهرباء".. محافظ المنيا يطيح ببرج مخالف ومسؤولين (صور)

كتب : مصراوي

06:32 م 30/11/2025
    إزالة برج بني مزار
    محافظ المنيا يتابع إزالة برج مخالف
    إزالة برج مخالف ببني مزار
    برج بني مزار المخالف ٢

المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية مهمة في مركز بني مزار اليوم الأحد، حيث اتخذ قرارات حاسمة أطاحت ببرج سكني مخالف ومسؤولين مقصرين.

خلال جولته، رصد المحافظ برجًا تم تشييده دون ترخيص، ليصدر فورًا أمرًا بـ"الإزالة الفورية" للمبنى.

قائمة اتهامات: تعدٍ وسرقة مرافق

القرار لم يتوقف عند هدم الجدران؛ فقد كشف "كدواني" أن المخالفات تجاوزت حدود البناء العشوائي لتشمل التعدي على أملاك الدولة، وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب.

وأمام هذا المشهد، وجه المحافظ بإحالة كافة المسؤولين المتقاعسين إلى التحقيق، بتهمة السماح بحدوث هذا التعدي والإهمال في حماية الموارد العامة.

تحقيق عاجل ولا تهاون

وخلال تفقده لموقع البرج، وجه المحافظ بفتح تحقيق عاجل لتحديد أوجه القصور والإهمال الإداري الذي سمح باستمرار أعمال البناء حتى وصلت لهذه المرحلة.

وشدد في حديثه على رسالة واضحة: "لن نتهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال البناء المخالف".

وأكد كدواني أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأرواح تأتي في مقدمة الأولويات، وأن سيف القانون سيطال المقصرين فورًا لضمان القضاء على الفساد الإداري وفرض هيبة الدولة في كافة مراكز ومدن المحافظة.

إزالة برج مخالف مخالفات البناء محافظ المنيا بني مزار

