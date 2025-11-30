معركة الميات.. إصابة خمسيني بطلق ناري في مشاجرة بقنا

أُصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة وقعت بقرية الميات التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة مواطن بعد وقوع خلافات بينه وبين آخرين داخل القرية.وبالفحص تبيّن إصابة المدعو ص.ح، 50 عامًا، بطلق ناري خلال المشاجرة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.