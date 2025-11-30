محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة، تتعلق بارتكاب مخالفات مالية داخل أحد مراكز الشباب بالمحافظة، بعدما ثبت استيلاء أحد مستأجري قاعات الأفراح، على ممتلكات المركز المسلّمة إليه على سبيل الأمانة دون أي سند قانوني، بما يشكل مخالفة مالية وإضرارًا واضحًا بالمال العام.

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى مذكرة مديرية الشباب والرياضة وما انتهى إليه عرض الإدارة العامة للشؤون القانونية، بشأن المخالفات التي ارتكبها المستأجر وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الجهود في مكافحة الفساد بجميع صوره داخل مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على عدم التسامح أو التستر مع أي عنصر فاسد، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.