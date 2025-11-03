ضبط 2 طن منظفات مجهولة المصدر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسفرت حملة تموينية مكبرة بمدينتي الخانكة والعبور بالقليوبية عن ضبط 2 طن من المنظفات السائلة مجهولة المصدر، و547 علبة سجائر تُباع بأزيد من السعر الرسمي ودون فواتير.

وذكر بيان لمديرية التموين، أن الحملة التي تمت بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، استهدفت سوبر ماركت عُثر بداخله على 10 براميل منظفات سائلة بدون بيانات، سعة كل منها 200 لتر، بإجمالي 2 طن.

كما تم ضبط 547 علبة سجائر مختلفة الأنواع في سوبر ماركت آخر، لقيامه ببيعها بأسعار أعلى من الرسمية وحيازتها بدون فواتير.

وحررت الحملة أيضًا 3 محاضر ضد مخابز أفرنجية وسياحية لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، استمرار الحملات المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.