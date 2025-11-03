بالصور- سقوط أمطار على مدن ومراكز كفر الشيخ

بالصور- المنيا تشهد مؤتمر القائمة الوطنية استعدادًا لانتخابات النواب

بعد نقل مفاجئ.. موظفو صيانة المستشفيات بالمنوفية يستغيثون بوزير الصحة (صور)

393 فائزًا بقرعة الحج في المنيا (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:



تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار متفرقة، بعد حالة من عدم الاستقرار المناخي منذ الصباح الباكر.

وشهدت الطرق العامة والسريعة انتظامًا في حركة السير دون تأثر كبير بسقوط الأمطار، وسط متابعة مستمرة من غرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وقرر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمواجهة أي طارئ نتيجة سقوط الأمطار.