المنصورة الأهلية تطلق برنامج الصيدلة الإكلينيكية مع جامعة مانشستر

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر الطلاب الجدد، في التفعيل الرسمي للبرنامج الدولي، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور أحمد الشيخ، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إن إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع جامعة مانشستر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطبيق معايير التعليم العالمي داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة المنصورة الأهلية أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، والمساهمة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي الدولي.

ويُعد البرنامج ثمرة شراكة أكاديمية متميزة بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر، إحدى أعرق الجامعات البريطانية، ويهدف إلى تقديم نموذج متطور في إعداد الصيدلي الإكلينيكي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في التعليم والتدريب والممارسة المهنية.

ويركز البرنامج على تأهيل خريجين قادرين على تقديم رعاية دوائية متكاملة تستند إلى أسس علمية دقيقة ومهارات تطبيقية متقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها، ويدعم توجه الجامعة نحو تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.