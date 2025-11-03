بالصور- محافظ القليوبية يبحث مع تجار السيارات إنشاء سوق حضاري

إعلان

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:53 م 03/11/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، ضم عددًا من تجار السيارات أصحاب المعارض المقامة على الطريق الزراعي "مصر - الإسكندرية" بالمخالفة، والتي سبق إزالتها، لبحث أوضاعهم الحالية ومناقشة مقترح إنشاء مجمع معارض وسوق سيارات حضاري ومقنن يهدف إلى القضاء على العشوائية والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على مراعاة البعد الاجتماعي للتجار والعاملين معهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تدرس توفير قطعة أرض مميزة خارج الكتلة السكنية بمدينة بنها لإقامة السوق الجديد بشكل حضاري متكامل.

ووجه المحافظ التجار لإعداد دراسة وتصور متكامل بأقرب وقت تمهيدًا للتنفيذ.

وأعرب التجار عن تقديرهم لحرص المحافظة على دعمهم وتوفيق أوضاعهم بما يخدم الصالح العام.

حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

