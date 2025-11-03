إعلان

رحيل مفاجئ في ساحة العلم.. وفاة مدير مدرسة بالأقصر خلال اليوم الدراسي

كتب : محمد محروس

12:35 م 03/11/2025

وفاة مدير مدرسة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وفاة محمد علي، مدير مدرسة الشيخ بغدادي الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالمدرسة خلال ساعات العمل.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان الفقيد يؤدي مهامه ويتابع سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، قبل أن يسقط مغشيًا عليه داخل المدرسة.
وعلى الفور، تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتسود حالة من الحزن بين زملاء ومعلمي الإدارة التعليمية بالبياضية، الذين نعوا الفقيد، مؤكدين أنه كان مثالًا للالتزام والتفاني في عمله.

وفاة مدير مدرسة بالأقصر

ساحة العلم وفاة مدير مدرسة الأقصر اليوم الدراسي

