رحيل مفاجئ في ساحة العلم.. وفاة مدير مدرسة بالأقصر خلال اليوم الدراسي

الأقصر - محمد محروس:

شهد مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وفاة محمد علي، مدير مدرسة الشيخ بغدادي الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالمدرسة خلال ساعات العمل.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان الفقيد يؤدي مهامه ويتابع سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، قبل أن يسقط مغشيًا عليه داخل المدرسة.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتسود حالة من الحزن بين زملاء ومعلمي الإدارة التعليمية بالبياضية، الذين نعوا الفقيد، مؤكدين أنه كان مثالًا للالتزام والتفاني في عمله.