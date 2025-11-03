صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بميدان القومية في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية قافلة طبية علاجية مجانية بميدان القومية بمدينة الزقازيق، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأهالي المنطقة، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور فرق القوافل الطبية والثقافة الصحية والمبادرات الرئاسية في الوصول بالخدمة الطبية للمناطق المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة شملت 3 عيادات في تخصصات (الباطنة – الأطفال – النساء والتوليد)، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 438 مريضًا وصرف العلاج اللازم لهم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى داخل العيادات.

كما جرى فحص 75 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

وجاء تنفيذ القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية،والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.