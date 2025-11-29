محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي الحضاري ويشدد على الانضباط التجاري (صور)

"تم البتر".. رسالة للمتهم في قضية المنشار تكشف تفاصيل جديدة عن جريمته

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الأعمال الجارية بمشروع السوق الحضري بمنطقة الحبشي، المُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبتكلفة 247 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وخلال جولته، وجّه المحافظ عددًا من الملاحظات الفنية، مكلفًا الجهات المختصة بإجراء تعديلات لزيادة المساحات المتاحة داخل السوق، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أماكن مناسبة ولائقة للباعة.

كما وجّه المحافظ بدراسة أفضل سبل استغلال الأسوار الخارجية للموقع بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين والمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة حضارية شاملة لإعادة تطوير قلب مدينة المنيا وتنظيم الأنشطة التجارية بشكل يليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس مجرد إنشاء مبنى حديث، بل القضاء على مظاهر العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة تجارية منظمة توفر بيئة عمل لائقة لصغار الباعة وتعيد للمنطقة مظهرها الجمالي.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المناطق غير المخططة، ووفقًا لآليات المشاركة المجتمعية التي يعتمدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث جرى عقد لقاءات تشاورية مع سكان المنطقة والتجار والباعة الجائلين لدراسة احتياجاتهم الملحة إلى سوق حضاري منظم يسهم في تحسين الخدمات والحركة التجارية.

ويضم السوق دورًا أرضيًا ودورين علويين؛ يحتوي الدور الأرضي والأول على وحدات تجارية صغيرة، فيما يضم الدور الثاني وحدات إدارية تُسهِم في تنشيط الحركة التجارية وتقديم خدمات متنوعة لسكان المنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، والمهندس رامي حسني، المدير التنفيذي للوحدة، وفريق المكتب الفني للمشروع.