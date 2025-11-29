"خلص عليها قبل الفرح".. حبس شاب 4 أيام متهم بقتل خطيبته في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بالمراغة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة خطيبته باستخدام سلاح أبيض، إثر خلاف نشب بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ للجهات المختصة بوجود حادث قتل في دائرة مركز شرطة المراغة.

وأظهرت التحريات مقتل المدعوة "أ" على يد خطيبها المدعو "م"، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد عقد قرانه على المجني عليها، وكان من المقرر أن يُعقد الزواج بينهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه تعدى عليها بالسلاح المشار إليه بسبب خلافات نشبت بينهما.