بالأسماء.. إصابة 6 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي عند الكيلو 132 اتجاه القاهرة بطريق الخدمات، بنطاق وادي النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من، أحمد سامي رمضان، 20 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، عبد الرحمن السيد سانوس، 17 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، كرم فوزي إبراهيم محارب، 32 عاما, مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، عادل محمد ثابت عباس، 27 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، عثمان علي حسن، 28 عاما، مصاب بجرح 5 سم بالرأس وكدمات بالجسم، محمد جمال أحمد، 33 عاما، مصاب بجرح 5 سم وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.