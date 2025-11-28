البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملة لتعقيم الكلاب الضالة وتحسين مستوى تحصينها ضد مرض السعار، من خلال فرق الطب البيطري بالمحافظة.

كما أعلنت المحافظة البدء في تجهيز مواقع مخصّصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة، تمهيدًا لنقلها إليها فور جاهزيتها، بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية.

جاء ذلك استجابة لشكاوى الأهالي من تزايد أعداد الكلاب بالشوارع، وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بذل كل الجهود لتنفيذ حلول عملية تضمن الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.