جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات التقييم الجمهوري للفرق الكشفية بمدارس جنوب سيناء، وسط أجواء مفعمة بالحماس وروح الانتماء الوطني، حيث صدحت الفرق بالأغاني الوطنية وقدّمت عروضًا مهارية مميزة تعكس قدراتهم الكشفية.

شهد الفعاليات عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقب انتهاء طابور تمام المعسكر، بحضور لجنة إدارة التربية الرياضية والكشفية برئاسة محمد سعد الدين، وعضوية كل من إيهاب عبد التواب محمد أحمد، وهاني عبد الحكيم محمد فرغلي، وبمشاركة 96 كشافًا من مختلف المراحل.

وعكست فعاليات التقييم مستوى الطلاب، وما يتمتعون به من مهارات عالية وروح تعاون وانضباط، بما يؤكد مكانة الحركة الكشفية داخل مدارس المحافظة.

وشاركت في التقييم عدة فرق كشفية متنوعة، شملت:

فريق البراعم بقيادة سهير حجازي – مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية

فريق الأشبال بقيادة القائد أحمد محمد عبدالمجيد – مدرسة الزهور الابتدائية

فريق الكشاف بقيادة محمد عطا عبد الشافي – مدرسة إبراهيم الرفاعي الإعدادية

فريق الكشاف المتقدم (الفني) بقيادة باسم المحمدي عاشور – المدرسة الفنية الصناعية

فريق الكشاف المتقدم (العام) بقيادة أسامة أبو عتاب محمد – مدرسة محمود ناجي الثانوية

كما شاركت فرق القدرات الخاصة، ومنها فريق التربية الفكرية بقيادة محمد أنور أبو العباس – مدرسة الشهيد أحمد المنسي، وفريق الصم والبكم بقيادة فتحي حسن علي – مدرسة الأمل للصم والبكم.

وحضر الفعاليات كل من: سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، وطلحة جميع حسان، المسؤول المركزي للكشافة، وعبد الستار عبد اللطيف، مسؤول المعسكر.