تفاصيل انهيار منزلين وتشريد 12 شخصًا في سوهاج -فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

04:03 م 27/11/2025
    حسرة صاحب المنزل
    حطام المنزلين
    المنزل المنهار
    سلم المنزل المنهار
    مالك المنزل وسط الانهيار
    مالك المنزل يشير للشروخ
    محرر مصراوي في قلب الحدث
    موقع الانهيار
    ركام المنزلين
    جانب من المنزل المنهار

شهدت قرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز ومدينة طهطا محافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، انهيار منزلين وتصدع ثالث، دون خسائر أو إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالواقعة، وتبين انهيار منزلين ملك كل من بخيت علي عبد ربه 60 عامًا بالمعاش، ورثة علي عبدربه عبدالموجود.

وأفاد المذكور الأول أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، موضحا أن المنازل الثلاثة المتضررة مشيدة بجذوع النخيل والجريد والعروق الخشبية والطوب الأحمر والطين.

انهيار منزلين سوهاج قرية الشيخ زين الدين

