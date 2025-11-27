تفاصيل انهيار منزلين وتشريد 12 شخصًا في سوهاج -فيديو وصور

شهدت قرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز ومدينة طهطا محافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، انهيار منزلين وتصدع ثالث، دون خسائر أو إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالواقعة، وتبين انهيار منزلين ملك كل من بخيت علي عبد ربه 60 عامًا بالمعاش، ورثة علي عبدربه عبدالموجود.

وأفاد المذكور الأول أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، موضحا أن المنازل الثلاثة المتضررة مشيدة بجذوع النخيل والجريد والعروق الخشبية والطوب الأحمر والطين.