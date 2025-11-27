إعلان

مصرع موظف قفز من الطابق الثالث بمبنى النيابة العامة في ههيا بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:21 م 27/11/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفظ موظف بالنيابة العامة في مركز ههيا بمحافظة الشرقية أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس، عقب قفزه من الطابق الثالث العلوي داخل مبنى محكمة ههيا.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ههيا يفيد بقيام موظف في النيابة بإلقاء نفسه من أعلى المبنى بالطابق الثالث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وجهات التحقيق إلى موقع الحادث لفحص ملابساته.

وأوضحت التحريات الأولية أن الموظف كان يعاني من اكتئاب حاد واضطراب نفسي خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجارٍ استكمال التحقيقات من قِبل جهات النيابة، وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4336 إداري مركز ههيا لسنة 2025.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع موظف النيابة العامة الشرقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب