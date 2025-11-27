مصرع موظف قفز من الطابق الثالث بمبنى النيابة العامة في ههيا بالشرقية

لفظ موظف بالنيابة العامة في مركز ههيا بمحافظة الشرقية أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس، عقب قفزه من الطابق الثالث العلوي داخل مبنى محكمة ههيا.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ههيا يفيد بقيام موظف في النيابة بإلقاء نفسه من أعلى المبنى بالطابق الثالث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وجهات التحقيق إلى موقع الحادث لفحص ملابساته.

وأوضحت التحريات الأولية أن الموظف كان يعاني من اكتئاب حاد واضطراب نفسي خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجارٍ استكمال التحقيقات من قِبل جهات النيابة، وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4336 إداري مركز ههيا لسنة 2025.