تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، من ضبط أحد المتهمين الهاربين في واقعة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية بمدينة نجع حمادي.



وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بسرعة ضبط وإحضار تاجري مصوغات ذهبية، اتهما بالنصب على عدد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية طائلة لتشغيلها في تجارة الذهب مقابل نسبة أرباح، ثم فرا هاربين عقب اكتشاف أمرهما.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد المتهمين، أشاروا فيها إلى استيلائهما على ملايين الجنيهات وعدم التزامهما برد الأموال أو دفع الأرباح المتفق عليها.



وعقب تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد المتهمين، فيما جاري تكثيف جهود البحث لضبط المتهم الآخر الهارب.



وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، تمهيدًا لعرض المتهم عليها واستكمال الإجراءات القانونية.