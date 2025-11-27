إعلان

8 مرشحين بالمنوفية يتقدمون بطعون رسمية للجنة الانتخابات

كتب : أحمد الباهي

12:02 م 27/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح محمد توفيق
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح عبد الباري ظاهر
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح هيام سليمان
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح محمد سامي
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح أحمد الجزار
  • عرض 8 صورة
    تظلم المرشح جمال عبد المغيث
  • عرض 8 صورة
    المرشح عبدالباري ظاهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم 8 مرشحين بدائرة "منوف – سرس الليان – السادات"، صباح اليوم الخميس، بمحاضر رسمية إلى اللجنة العامة للانتخابات، متضمنة طعونًا يتهمون فيها بعض الأطراف بارتكاب تجاوزات انتخابية قالوا إنها وقائع مُوثّقة أثرت على سير العملية داخل عدد من لجان القرى.


وأشار مقدّمو الطعون إلى امتلاكهم فيديوهات تُظهر - بحسب وصفهم- عمليات جمع بطاقات انتخابية وتصويتًا جماعيًا، إلى جانب توزيع مبالغ مالية على الناخبين، مطالبين بفحصها وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق في مضمونها.


وسلّم المرشحون الثمانية مذكرات تفصيلية إلى اللجنة العامة موضحين فيها أماكن وتوقيتات الوقائع التي يستندون إليها، وسط متابعة من مندوبي الحملات الانتخابية التي حضرت عملية توثيق المحاضر داخل مقر اللجنة.


وجاء ذلك عقب انتهاء أعمال الفرز بالدائرة التي شملت عشرات المقار الانتخابية المنتشرة بين مراكز منوف وسرس الليان والسادات، في إطار المنظومة الانتخابية لمحافظة المنوفية التي تضم ما يقارب 500 مقر انتخابي و542 لجنة فرعية موزعة على المدن والقرى، مع غرفة عمليات مركزية تتولى التنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة سير التصويت على مدار اليومين.


وتمت أعمال الفرز تحت إشراف قضائي كامل وسط تأكيدات رسمية بانضباط الإجراءات داخل اللجان حتى إرسال المحاضر العامة للدائرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

8 مرشحين المنوفية لجنة الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة