8 مرشحين بالمنوفية يتقدمون بطعون رسمية للجنة الانتخابات

تقدم 8 مرشحين بدائرة "منوف – سرس الليان – السادات"، صباح اليوم الخميس، بمحاضر رسمية إلى اللجنة العامة للانتخابات، متضمنة طعونًا يتهمون فيها بعض الأطراف بارتكاب تجاوزات انتخابية قالوا إنها وقائع مُوثّقة أثرت على سير العملية داخل عدد من لجان القرى.



وأشار مقدّمو الطعون إلى امتلاكهم فيديوهات تُظهر - بحسب وصفهم- عمليات جمع بطاقات انتخابية وتصويتًا جماعيًا، إلى جانب توزيع مبالغ مالية على الناخبين، مطالبين بفحصها وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق في مضمونها.



وسلّم المرشحون الثمانية مذكرات تفصيلية إلى اللجنة العامة موضحين فيها أماكن وتوقيتات الوقائع التي يستندون إليها، وسط متابعة من مندوبي الحملات الانتخابية التي حضرت عملية توثيق المحاضر داخل مقر اللجنة.



وجاء ذلك عقب انتهاء أعمال الفرز بالدائرة التي شملت عشرات المقار الانتخابية المنتشرة بين مراكز منوف وسرس الليان والسادات، في إطار المنظومة الانتخابية لمحافظة المنوفية التي تضم ما يقارب 500 مقر انتخابي و542 لجنة فرعية موزعة على المدن والقرى، مع غرفة عمليات مركزية تتولى التنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة سير التصويت على مدار اليومين.



وتمت أعمال الفرز تحت إشراف قضائي كامل وسط تأكيدات رسمية بانضباط الإجراءات داخل اللجان حتى إرسال المحاضر العامة للدائرة.