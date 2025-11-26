ضبط 3 شباب أصابوا شخصين بطلق خرطوش بسبب معاكسة فتاة في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، القبض على 3 شباب بتهمة التسبب في إصابة شخصين بطلق خرطوش، إثر مشاجرة نشبت داخل إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قنا إخطارًا يفيد بإصابة شابين، يبلغان من العمر 22 و28 عامًا، بطلق ناري من نوع خرطوش، خلال مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأشخاص داخل القرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت على خلفية قيام أحد المتهمين بـ«معاكسة فتاة»، ما أدى إلى تطور الخلاف وتشاجر الطرفان، واستخدام سلاح ناري من نوع خرطوش، أسفر عن إصابة الشابين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وكُلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.