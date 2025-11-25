إعلان

مقاول كهرباء يتسبب في حريق بمزرعة "الكولا" للصرف بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

11:03 م 25/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
  • عرض 5 صورة
    حريق مزرعة الصرف الصحي بالكولا
  • عرض 5 صورة
    الحماية المدنية تسيطر على النيران
  • عرض 5 صورة
    حريق مزرعة الصرف الصحي بسوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في الجزء الشمالي من مزرعة الصرف الصحي بقرية "الكولا" بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، نتيجة أعمال أحد مقاولي أبراج "الجهد المتوسط" بالقرب من الموقع.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستثمر المنتفع بالمزرعة بنشوب الحريق في تمام الثامنة مساءً، فتحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمعداتها الهندسية لمعاونة قوات الإطفاء في إخماد الحريق وتطويق النيران بالمزرعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مزرعة مزرعة الصرف الصحي حريق الكولا سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان