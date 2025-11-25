مقاول كهرباء يتسبب في حريق بمزرعة "الكولا" للصرف بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في الجزء الشمالي من مزرعة الصرف الصحي بقرية "الكولا" بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، نتيجة أعمال أحد مقاولي أبراج "الجهد المتوسط" بالقرب من الموقع.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستثمر المنتفع بالمزرعة بنشوب الحريق في تمام الثامنة مساءً، فتحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمعداتها الهندسية لمعاونة قوات الإطفاء في إخماد الحريق وتطويق النيران بالمزرعة.