بدء فرز أصوات "النواب" بالمنوفية عقب غلق اللجان (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:43 م 25/11/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

أغلقت لجان الاقتراع بمحافظة المنوفية أبوابها، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، معلنة انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء عمليات فرز الأصوات مباشرة داخل المقار.

وباشر القضاة ورؤساء اللجان إجراءات الحصر وتجميع المحاضر تمهيدًا لإرسالها للجان العامة، بعد يوم شهد مشاركة ملحوظة وانتظامًا في 500 مقر انتخابي يضم قرابة 3 ملايين ناخب (2 مليون و973 ألفًا).

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات لم ترصد أي خروقات مؤثرة خلال يومي الاقتراع، مشيدًا بسير العملية تحت إشراف قضائي كامل حتى لحظة الإغلاق.

