تفتيش ذاتي.. "بودي جارد" يغضب حضور فرح نجم الأهلي (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شهد حفل زفاف نجم الأهلي أحمد عبد القادر بالمنصورة حالة من التوتر بين بعض الحاضرين من أهل العروسين وإدارة القاعة، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها شركة الحراسات الخاصة المسؤولة عن التأمين الداخلي، حيث تجاوز الأمر مجرد فحص الدعوات إلى إجراء "تفتيش ذاتي" دقيق للمدعوين، وهو ما اعتبره أقارب العروسين تصرفاً مبالغاً فيه تسبب في حالة من الغضب والاستياء كادت تعكر صفو الليلة.

طوق أمني محكم

وتزامنت هذه الإجراءات الداخلية مع استنفار مروري خارجي، لتأمين محيط القاعة، في ظل التواجد الكثيف للشخصيات العامة والجماهير، لضمان خروج الحفل دون أي طوارئ تعكر صفو المناسبة السعيدة.