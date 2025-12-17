السيطرة على حريق "حديقة الطفولة" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المكاتب الإدارية بحديقة الطفولة بمدينة الزقازيق، والذي نتج بسبب ماس كهربائي، ما تسبب في تصاعد أدخنة أثارت قلق المتواجدين بالمكان.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل امتداده، مع إخلاء الزوار من الحديقة بسلام.

أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد بحالة اختناق بسيطة، جرى التعامل معها في الحال، فيما أكدت الجهات المعنية عدم وجود أي إصابات أخرى، وأن جميع الأطفال بخير ولم يتعرضوا لأي مخاطر.

كما أوضحت المصادر أن الحريق لم يسفر عن أي تلفيات أو خسائر في ألعاب الأطفال أو مرافق الحديقة، وتم فصل التيار الكهربائي عن محيط المكان كإجراء احترازي، على أن تتم إعادته بعد الانتهاء من رفع آثار الحريق والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، منعًا لتكرار الواقعة.