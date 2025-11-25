العثور على جثة مسن في حالة "تعفن" داخل شقته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تكثف الأجهزة الأمنية في الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة "أبو تلات" التابعة لقسم شرطة العامرية أول، عقب بلاغ تلقته من نجل شقيق المتوفى.

انتقلت قوة أمنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية وجود الجثمان في حالة تعفن، ما يرجح حدوث الوفاة قبل عدة أيام من اكتشاف الواقعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت عملها، فيما حُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.