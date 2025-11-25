إعلان

استمرار حبس المتهمين.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رمضان صبحي

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:50 م 25/11/2025
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في قضية اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.


وكانت جلسة اليوم شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب “طارق” للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.


يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم: رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.

حبس المتهمين رمضان صبحي محكمة جنايات الجيزة

