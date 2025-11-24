غلق اللجان بعد انتهاء مدة التصويت في السويس

أغلق قضاة اللجان الفرعية بدائرة السويس، في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، أبواب 41 لجنة انتخابية، معلنين انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب.



أنهى رؤساء اللجان عملية الاقتراع في الموعد الرسمي، عقب التأكد التام من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف أمام مقرات المراكز.



ووجه القضاة رجال الشرطة المكلفين بالتأمين بإغلاق أبواب المقرات، إيذانًا ببدء إجراءات تأمين الصناديق لاستكمال التصويت غدًا.

