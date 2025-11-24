إعلان

غلق اللجان بعد انتهاء مدة التصويت في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:47 م 24/11/2025

غلق الصناديق

أغلق قضاة اللجان الفرعية بدائرة السويس، في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، أبواب 41 لجنة انتخابية، معلنين انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب.


أنهى رؤساء اللجان عملية الاقتراع في الموعد الرسمي، عقب التأكد التام من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف أمام مقرات المراكز.


ووجه القضاة رجال الشرطة المكلفين بالتأمين بإغلاق أبواب المقرات، إيذانًا ببدء إجراءات تأمين الصناديق لاستكمال التصويت غدًا.

غلق اللجان انتهاء مدة التصويت السويس انتخابات مجلس النواب 2025

