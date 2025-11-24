محافظ الإسكندرية: الدولة تبنت سياسات واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة

أكد اللواء أحمد خالد ، محافظ الإسكندرية، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدلًا وأمنًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت سياسات واضحة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الخاصة بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.



وأضاف المحافظ أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا فاعلًا في بناء الأسرة والمجتمع، وأن إسهاماتها في مختلف المجالات تُعد من أهم محركات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن حماية حقوقها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظة الإسكندرية في فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 24 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اغتيال الناشطات السياسيات الأخوات ميرابال في جمهورية الدومينيكان عام 1960، وهي المناسبة التي تحولت إلى رمز عالمي للدعوة إلى حماية النساء وصون كرامتهن.



وتتزامن المناسبة هذا العام مع انطلاق حملة "الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة"، المعروفة بحملة الـ16 يومًا، والتي تبدأ في 25 نوفمبر وتُختتم في 10 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، وتركز الحملة على تعزيز فضاء رقمي آمن للنساء ومكافحة كافة أشكال العنف والتنمر الإلكتروني.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الملف، من خلال إطلاق مبادرات نوعية أبرزها "مكتب شكاوى المرأة" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحملة "مش قبل 18" لمناهضة زواج القاصرات، إلى جانب حملة القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030.



كما ثمّن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير مراكز آمنة لاستضافة النساء ضحايا العنف، والبالغ عددها 8 مراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعم محافظة الإسكندرية الكامل لهذه الجهود بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.



واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الإسكندرية ستظل داعمة لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، مشددًا على أن حماية النساء والفتيات ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يعكس رقي المجتمع وتقدمه.